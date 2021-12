송영길 "박근혜 사면, 병세 검토하지 않았을까…대통령 결단 존중"

[아시아경제 이관주 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 24일 박근혜 전 대통령의 특별사면과 관련해 "이번에는 아마 넘어가는 것 아닌가 판단했는데 결단을 하신 것 같다"고 말했다.

송 대표는 이날 오후 KBS 1TV '사사건건'에 출연해 "대통령께서 외로운 결단을 했던 것 같다"며 "저도 오늘 아침 9시경에 이철희 정무수석으로부터 전화를 받고 알게 됐다"고 밝혔다.

박 전 대통령 사면 시점을 신년으로 한 배경에는 "청와대 측에서 여러 고려를 했을 것"이라며 "병세도 검토하지 않았겠나"라고 점쳤다. 이어 "당 대표로서 고심 끝에 결정한 문 대통령의 결단을 존중한다"고 덧붙였다.

사면 대상에서 이명박 전 대통령은 제외된 데 대해서는 "제가 말씀드리기는 그렇다"며 말을 아꼈다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr