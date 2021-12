창원산업진흥원 '2021 기업지원 성과공유회' 열려

경남 창원시 창원컨벤션센터서 진행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 24일 경남 창원시 창원컨벤션센터에서 창원산업진흥원 주관 '2021 기업지원 성과공유회'가 열렸다.

행사에서는 지원사업 성과와 내년도 사업계획 및 기업지원 우수사례를 발표하고, 성과가 우수한 13개사 기업과 담당 멘토에게 표창패도 수여했다.

이어 미래산업·인력양성·창업·일자리 등 분야별로 중소기업의 다양한 의견을 청취할 수 있는 자리도 마련됐다. 참석자들의 토론 결과는 내년도 사업에 적극적으로 반영될 예정이다.

백정한 창원산업진흥원장은 "어려운 여건에서도 지역 경제를 지켜오고 계신 중소기업 여러분의 열정과 노고에 감사드린다"며 "더욱 내실 있는 운영을 통해 중소기업의 기대와 수요를 적극적으로 반영할 수 있는 기업지원기관이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

허성무 시장은 "맡은 분야에서 적극적인 도전과 끊임없는 열정으로 오늘의 영광을 안은 수상자에게 진심으로 축하드린다"며 “기업경영의 애로가 있을 때는 항상 열려있는 창원산업진흥원 또는 창원기업지원단을 찾아주기를 바라며, 시도 기업지원에 모든 역량을 집중해 힘이 되도록 하겠다"고 말했다.

