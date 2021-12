"남편 알까봐"…탯줄 달린 아기 의류수거함에 버린 20대 친모

발견 당시 아기는 이미 숨진 상태

[아시아경제 윤슬기 기자] 갓난아기를 의류수거함에 버려 숨지게 한 혐의로 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 오산경찰서는 사체 유기 혐의로 20대 A씨를 체포해 조사 중이라고 24일 밝혔다.

A씨는 지난 18일 오후 5시20분께 경기 오산시 궐동 노상의 한 의류수거함에 출산한 아기를 버리고 달아난 혐의를 받는다.

경찰은 다음 날(19일) 밤 11시30분쯤 헌 옷 수거업자로부터 신고를 받고 현장에 출동해 수건에 싸여 숨져있는 영아를 발견했다. 아기는 발견 당시 탯줄이 그대로 달린 채 알몸 상태였던 것으로 전해졌다.

경찰은 사건 현장 주변을 수색하고 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석한 끝에 용의자를 A씨로 특정하고, 23일 저녁 7시30분쯤 의료수거함 주변 자택에 있던 A씨를 검거했다.

경찰 조사에서 A씨는 "남편이 임신 사실을 모르고 있었는데 이를 숨기기 위해 아기를 몰래 출산해 버렸다"고 진술했다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기 등을 조사하고 영아살해 혐의 적용 여부를 검토 중이다.

