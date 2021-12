SK바이오사이언스, 2000억 규모 노바백스 코로나19 백신 위탁생산 계약 체결

[아시아경제 황준호 기자] SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 10,500 등락률 -4.21% 거래량 1,039,308 전일가 249,500 2021.12.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오사이언스, 노바백스 백신 CMO 계약 확대정부 "SK바사 개발 국산 코로나19 백신, 1000만회분 선구매"[속보] 정부, SK바사 개발 국산 코로나19 백신 1000만회분 선구매 추진 close 는 미국 제약사 노바백스와 1억7170만 달러(한화 2045억2904만원) 규모의 코로나19 백신 'NYX-CoV2372' 위탁생산(CMO)을 위한 단일판매·공급계약을 체결했다고 24일 공시했다. 계약기간은 이달 31일까지이며, 양 사 합의에 따른 계약조건 변경 시 바뀔 수 있다.

