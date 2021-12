'하루 1000그릇' 막국수 맛집…통신사 '고객경영' 배운다

용인 산골짜기서 시작한 '고기리막국수'

LG유플러스, 김윤정 대표 본사 초청 강연

황 대표 "기본에 정성 다해…세심한 배려"

[아시아경제 차민영 기자] "‘고기리막국수’ 식당 주인은 철저히 고객의 입장에서 기본에 정성을 다하고 고객을 향한 세심한 배려를 보여줍니다."

취임 초기부터 '찐팬(열성팬)' 확보를 강조해온 황현식 LG유플러스 대표가 작은 식당인 고기리막국수에서 고객 정도 경영을 배운다.

이번 강연은 김 대표가 쓴 ‘작은 가게에서 진심을 배우다:한번 오면 단골이 되는 고기리막국수의 비결’을 읽고 공감한 황 대표가 특별히 추진한 것으로 알려졌다. 황 대표는 지난 10월 책을 읽고 난 후 소감을 사내 게시판을 통해 임직원과 직접 공유하기도 했다. 고객에게 서비스를 제공하는 사람들이 지녀야 할 ‘바른 생각’과 ‘바른 자세’의 모범이라고 봤다.

경기도 용인 외진 산골짜기 마을에서 테이블 여덟 개로 출발한 작은 식당은 8년여만에 하루 1000그릇을 파는 전국구 맛집으로 거듭났다. 김 대표는 책에서 "손님에게 최고의 상품을 주기 위해 정성을 다하는 한편 그 과정에서 손님이 무엇을 원하고 느끼는지 살피는 게 중요하다"고 짚었다.

식당은 손님이 가게에 입장하는 순간부터 물김치 등 밑반찬을 손님이 원할 때 적당량을 제공해주는 사소한 부분들까지 섬세한 배려를 보여준다. 함영준 오뚜기 회장도 식당을 직접 찾아 대기표를 뽑아 입장하고 올해의 히트 상품인 ‘오뚜기 고기리 들기름막국수’ 컬래버레이션 기획을 먼저 제안한 것으로 유명하다. 식객 허영만, 배우 류승룡 등과 더불어 단골 고객인 함 회장은 지금도 오픈시간에 맞춰 종종 식당을 방문하곤 한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr