롯데하이마트, ‘LG 퓨리케어 에어로타워’ 팝업스토어 운영

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 LG전자 신상품을 소개하는 ‘LG 퓨리케어 에어로타워’ 팝업스토어를 운영한다고 24일 밝혔다.

LG 퓨리케어 에어로타워는 공기청정 기능과 온·송풍 기능을 결합한 공기청정팬이다. 일반모델과 온풍겸용 모델 두 가지로 출시한다. 청정면적은 18.4㎡(약 5.6형)이다. 다음달 14일까지 서울 송파구 롯데하이마트 메가스토어 잠실점과 월드타워점에서 운영한다.

최근 대기질이 나쁜날이 지속되면서 공기청정기를 찾는 수요가 늘고 있다. 롯데하이마트에 따르면 지난달 21부터 이달 21일까지 공기청정기 매출액이 직전 한 달 대비 20% 증가했다.

롯데하이마트 관계자는 “이번에 출시하는 공기청정팬은 공기청정 기능은 물론 온·송풍 기능까지 탑재해 4계절 내내 실내 공기질을 쾌적하게 유지하는데 도움을 준다”라며 “팝업스토어에서는 롯데하이마트에서 단독 출시하는 색상도 마련했으니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

