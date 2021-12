文대통령, 박근혜 前 대통령 사면에 무게

24일 박 전 대통령 사면 발표 가능성…한명숙 前 총리도 사면 포함될 듯

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 24일 박근혜 전 대통령을 사면할 것으로 알려졌다.

여권에 따르면 박 전 대통령은 특별사면 대상에 포함된 것으로 전해졌다. 이번 사면에는 한명숙 전 국무총리도 포함된 것으로 알려졌다.

청와대는 최근까지도 사면 문제와 관련해 "검토된 바 없다"는 입장을 밝혔지만, 박 전 대통령의 건강 문제 등을 고려해 문재인 대통령이 결단을 내렸다는 분석이 나오고 있다.

앞서 문 대통령은 지난 1월18일 신년 기자회견에서 "저는 개인적으로 한명숙 전 총리님이나 두 분 전임 대통령에 대해서 모두 안타깝게 생각을 한다"면서 "아직까지는 정치인 사면에 대해서 검토한 적이 없다. 앞으로 어떻게 될지는 지금으로서 미리 말하기는 어렵다"고 밝힌 바 있다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr