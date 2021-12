KBS 애니메이션 '티티 체리' 30일 첫 방송

[아시아경제 이이슬 기자] 최신규 총감독이 참여한 신작 애니메이션 ‘티티 체리’가 이달 말 공개된다.

애니메이션 ‘티티 체리’는 오는 30일 오후 5시 15분 KBS 2TV를 통해 첫 방송된다. 평범한 여중생으로 보이지만 알고 보면 신비한 능력을 가진 소녀들이 귀여운 동물을 구출하고 지구를 지키는 이야기를 그린다.

'티티 체리'는 방에 갇힌 동물들을 구하기 위해 매회 다양한 미션을 수행하는 주인공들의 모습으로 시청 아동에게 두뇌 활동과 더불어 이타심을 기를 수 있는 아동용 콘텐츠가 될 것으로 보인다.

장난감 전문 기업 손오공의 창업주로, ‘우리나라 장난감 대통령’이라고 불리는 최신규 총감독이 작품에 참여했다.

최신규 총감독은 애니메이션 ‘헬로 카봇’, ‘터닝메카드’ 등을 통해 애니메이션 거장으로 자리 잡았으며, 극장판으로도 제작된 ‘헬로 카봇’ 시리즈는 애니메이션 영화로 흥행을 기록했다.

지난해에는 3D 애니메이션으로 제작된 장윤정의 ‘돼지토끼’ 뮤직비디오에 참여해 화제를 모은 바 있다.

‘티티 체리’가 ‘헬로 카봇’, ‘터닝메카드’에 이어 신드롬을 일으킬지 주목된다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr