함안군, 칠원삼거리 회전교차로 생겼다

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남 함안군 칠원 LH 아파트 앞 칠원삼거리에 회전교차로 건설이 완료됐다.

칠원삼거리는 군도 13호선 4차선 대로와 칠원 시가지 방향 도시계획도로가 Y형으로 교차하는 지점으로 신호 대기시간이 길고 고속으로 달리는 차가 많아 교통사고 위험이 컸다.

군은 개선방안 마련을 위해 경찰서와 도로교통공단 등 관계기관과의 협의를 거쳐 올해 5월 사업을 시작해 이달 마무리했으며 6억7000만원을 총사업비로 투입했다.

국도 5호선에서 칠서, 대산 방면 차량과 LH 아파트 등 시가지로 진입하는 차량의 흐름이 한층 원활해질 전망이다.

중앙에 설치된 교통섬을 중심으로 반시계 방향으로 돌아서 지나가는 방식이다. 진입 차량보다 회전 차량에 우선권이 주어져 교차로에 들어갈 땐 속도를 줄이고 양보 운전하는 것이 필요해졌다.

군 관계자는 “통행 규칙을 지켜 충분히 속도를 줄이고 안전하게 이용하길 바란다”고 말했다.

