㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표

건전한 지배구조, 주주권익 보호, 공정한 기업활동 등에 대한 의지

한화그룹 전 상장사 내년 1분기까지 '기업지배구조헌장' 공표

[아시아경제 황윤주 기자] 한화그룹이 투명하고 건전한 지배구조 확립과 주주권익 보호, 공정한 기업활동에 대한 의지를 담은 ‘기업지배구조헌장’을 공표하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화한다.

㈜한화와 한화솔루션은 이사회를 열고 각각 '기업지배구조헌장'을 제정했다고 23일 밝혔다.

㈜한화의 헌장에는 건전한 지배구조 확립을 위한 이사회 및 감사위원회의 권한과 책임을 명확히 하고 주주, 고객, 협력회사, 임직원 등 다양한 이해관계자의 권익 보호를 위한 내용들이 포함됐다.

1장(주주)에 '회사의 존립 및 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정된다'는 조항을 포함하며 주주권리 보장에 대한 의지를 담았다.

2장(이사회)에는 이사회가 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 ‘이사회 내 과반 이상의 사외이사를 둔다’는 조항을 포함시켰다. 또 4장(이해관계자)은 주주, 임직원 등 다양한 이해관계자의 권리를 존중하고 보호하기 위해 노력하고 사회적 책임을 충실히 이행하기 위한 조항들로 구성되어 있다. (주)한화 '헌장'은 (주)한화 홈페이지에서 열람 가능하다.

한화그룹 내 다른 상장사들도 ‘기업지배구조헌장’ 제정에 동참할 계획이다. 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화생명, 한화손해보험, 한화투자증권은 내년 초 ‘기업지배구조헌장’을 제정해 발표할 예정이다.

