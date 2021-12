[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 김희정이 물오른 미모를 공개했다.

김희정은 지난 22일 자신의 인스타그램에 "Be mine this christmas"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속에는 핑크색 카디건을 입고 고혹적인 눈빛으로 카메라를 응시하는 김희정의 모습이 담겼다.

2000년 KBS 드라마 '꼭지로 데뷔한 김희정은 올해 데뷔 21주년을 맞았다.

