금융투자협회, 알투플러스 전용 모바일 앱 출시

[아시아경제 이민지 기자] 금융투자협회는 23일 알투플러스 전용 모바일 앱을 출시했다고 밝혔다. 알투플러스는 인공지능 기술을 접목한 자율 진단ㆍ학습 투자교육 플랫폼으로, 이용자가 자신의 투자역량을 진단받고 부족한 부분을 스스로 학습하는 과정을 통해 자신만의 투자원칙을 정립할 수 있도록 돕는다.

협회는 지난 10월 알투플러스 웹(Web) 서비스를 먼저 선보인 데 이어, 시공간 제약 없이 필요한 부분만 짧고 빠르게 학습할 수 있도록 모바일 앱을 출시했다. 모바일 앱은 웹 환경보다 향상된 사용자 경험(UX)을 제공하며, 기존 기능에 더해 사용자 편의성을 강화한 것이 특징이다.

투자자는 앱에서 △종합투자성향(GI) 진단 △금융투자지식 진단 △모바일 동영상 콘텐츠 △E-Book 등 다양한 학습콘텐츠를 만날 수 있다. 앱은 구글 플레이스토어(안드로이드)와 애플 앱스토어(iOS)에서 ‘알투플러스’를 검색해 다운로드할 수 있다.

김태룡 금융투자협회 투자자교육부장은 “이번 알투플러스 앱 출시로 언제 어디서나 손쉽게 금융투자 공부를 할 수 있는 여건이 마련됐다”며 “2022년에는 대학교 등 오프라인 학업 현장과 연계해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 협회는 앱 출시를 기념하는 이벤트를 23일부터 29일까지 진행한다. 이벤트 기간 동안 알투플러스 앱을 설치하고 회원가입과 GI진단을 모두 마친 이용자 대상으로 5000명을 추첨해 모바일상품권(5000원권)을 증정한다.

