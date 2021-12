진주시, 진주실크 전용 플랫폼 활용 웨비나 개최

‘진주 실크 산업의 온라인 융합을 통한 새로운 확장’주제로 진행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 한국실크연구원 주관으로 ‘진주 실크 산업의 온라인 융합을 통한 새로운 확장’이라는 주제로 비대면 세미나를 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 세미나는 진주시의 지원으로 개발한 진주실크 온·오프라인 플랫폼을 활용하여 비대면 웨비나로 진행됐으며, 올해 보조금을 지원받은 기업별 R&D사업에 대한 성과도 온라인을 통해 소개됐다.

한국실크연구원 사업책임자의 사업 소개를 시작으로 지역 e 플랫폼 전문기업인 JHR SOFT의 e 플랫폼 세부 설명이 이어졌으며, 특히 ‘온라인 플랫폼을 활용한 마케팅 전략’이라는 주제로 경상국립대학교 심리학과 부수현 교수의 기조 강연을 통해 향후 플랫폼을 활용한 지역 전통산업의 플랫폼 활용 및 온라인 공간의 확장에 대한 방안이 제시됐다.

추진사업에 대한 성과발표는 사업에 참여한 업체 대표들이 직접 온라인으로 발표했다. 성과발표 참여기업인 순실크의 박태현 대표는 수도권 트렌드 전문회사인 FIN TREND와 연계하여 수요자 중심의 차별화 제품을 기획하고 지역 전문 기업과의 협력을 통해 온라인 채널 구축 및 e커머스 사업화를 전개해 쉽고 빠르게 비대면 서비스로의 전환이 가능하다고 전망했다.

패널로 참석한 진주시의회 정재욱 의원은 “온라인 세미나를 통해 지역 전통 실크 제조 산업의 매출구조를 기존 소재 유통 기반에서 차별화 상품 및 소비재 BtoC 기반으로 전환하기 위해서는 온라인 시장 대응 전략이 필요한 시점”이라며 “특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 시장 트렌드 변화와 맞물려 온라인 기반 유통 채널을 개발함으로써 진주실크에 대한 일반소비자 인지도 향상 및 지역 제조기업 활성화가 기대된다”고 강조했다.

한편 진주시는 향후 개발한 플랫폼을 활용하여 특화산업인 전통 실크 산업의 새로운 비대면 서비스 산업 및 온라인 기반 시장 성장에 대응하기 위한 사업지원의 폭을 넓혀 나가겠다고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr