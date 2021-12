'윤핵관' 지목된 장제원 "대응 안 하겠다…尹 후보만 생각할 때"

이준석, '윤핵관'으로 장제원 지목…장제원 "참고 또 참겠다"

[아시아경제 허미담 기자] 장제원 국민의힘 의원은 23일 이준석 대표가 본인을 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)으로 지목한 데 대해 "대응하지 않겠다"고 밝혔다.

장 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "지금은 오로지 정권교체와 윤석열 후보만을 생각해야 할 때"라며 이같이 말했다.

그는 "모욕적 인신공격에 대해 왜 할 말이 없겠는가"라며 "그러나 대선을 70여 일 앞둔 엄중한 시기에 당이 진흙탕 싸움에만 빠져있는 모습을 국민들께 보여드릴 수는 없다. 더불어민주당만 이로울 뿐"이라고 했다. 이어 "제가 해야 할 일만 성심을 다해 수행하겠다"며 "참고 또 참겠다"고 덧붙였다.

앞서 이 대표는 장 의원을 윤핵관으로 지목했다. 그는 이날 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에서 "선거대책위원회에 참여하지 않는 것으로 알려진 장 의원이 저도 모르는 얘기를 줄줄이 내놓는다"며 "장 의원이 굉장히 정보력이 좋으시거나 아니면 핵심 관계자임을 선언하신 것"이라고 주장했다.

이 대표는 전날 동아일보와의 인터뷰에서도 "(윤핵관이) 부산을 벗어나면 안 된다. 부산을 벗어나면 전 국민이 제보해야 한다"고 말하며 부산 사상구를 지역구로 둔 장 의원을 에둘러 비판했다. 이 대표는 윤핵관과 관련해 "선대위 조직도상에 없는 분이라 더 문제"라고 지적했다.

한편 장 의원은 윤석열 캠프 종합상황실장을 맡았었으나, 아들의 음주 운전 논란 등으로 해당 직을 사퇴했다.

