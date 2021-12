팅크웨어, BMW 본사에 블랙박스 공급…237억원 규모

[아시아경제 이준형 기자] 국내 블랙박스 업체 팅크웨어 팅크웨어 084730 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 850 등락률 +4.26% 거래량 315,648 전일가 19,950 2021.12.23 12:04 장중(20분지연) 관련기사 팅크웨어, 237억 규모 BMW 블랙박스 계약 체결팅크웨어, 3분기 영업익 23억원…전년比 38.3% ↓“삼성전자”가 공식 인증한 반도체 “국산화” 대장주! 주가 훨훨 close 는 글로벌 완성차 기업 BMW 본사에 블랙박스를 공급한다고 23일 밝혔다. 내년까지 BMW에 공급할 블랙박스는 237억원 규모다. 팅크웨어 팅크웨어 084730 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 850 등락률 +4.26% 거래량 315,648 전일가 19,950 2021.12.23 12:04 장중(20분지연) 관련기사 팅크웨어, 237억 규모 BMW 블랙박스 계약 체결팅크웨어, 3분기 영업익 23억원…전년比 38.3% ↓“삼성전자”가 공식 인증한 반도체 “국산화” 대장주! 주가 훨훨 close 의 지난해 매출액(약 1975억원)의 12%에 달한다.

팅크웨어 팅크웨어 084730 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 850 등락률 +4.26% 거래량 315,648 전일가 19,950 2021.12.23 12:04 장중(20분지연) 관련기사 팅크웨어, 237억 규모 BMW 블랙박스 계약 체결팅크웨어, 3분기 영업익 23억원…전년比 38.3% ↓“삼성전자”가 공식 인증한 반도체 “국산화” 대장주! 주가 훨훨 close 는 내년부터 4년 동안 BMW 차량이 출시되는 78개국에 BMW향 블랙박스 'ACE 3.0 Pro'와 'ACE 3.0'을 공급한다. 회사는 총 2000억원 규모의 매출을 기대하고 있다. 중국, 일본, 미국, 러시아, 영국, 홍콩, 마카오 등 7개국에 우선적으로 공급된다.

글로벌 블랙박스 시장 전망은 밝다. 업계에 따르면 미국 등 서구권은 개인정보 보호 등으로 인해 블랙박스 보급률이 높지 않았다. 하지만 최근 규제 해소, 인식 변화 등에 힘입어 블랙박스 수요가 늘고 있다. 실제 영국은 블랙박스를 설치한 운전자에게 보험료를 할인해주는 등의 혜택을 제공하고 있다. 블랙박스가 범죄 예방, 사고 수습 등에 활용되며 이전보다 많은 국가들이 블랙박스 탑재를 권고하고 있다는 게 업계 설명이다.

팅크웨어 팅크웨어 084730 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 850 등락률 +4.26% 거래량 315,648 전일가 19,950 2021.12.23 12:04 장중(20분지연) 관련기사 팅크웨어, 237억 규모 BMW 블랙박스 계약 체결팅크웨어, 3분기 영업익 23억원…전년比 38.3% ↓“삼성전자”가 공식 인증한 반도체 “국산화” 대장주! 주가 훨훨 close 의 해외 블랙박스 매출도 상승세다. 올 3분기 팅크웨어 팅크웨어 084730 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 850 등락률 +4.26% 거래량 315,648 전일가 19,950 2021.12.23 12:04 장중(20분지연) 관련기사 팅크웨어, 237억 규모 BMW 블랙박스 계약 체결팅크웨어, 3분기 영업익 23억원…전년比 38.3% ↓“삼성전자”가 공식 인증한 반도체 “국산화” 대장주! 주가 훨훨 close 의 해외 블랙박스 매출은 약 322억원으로 지난해 동기 대비 33% 늘었다. 북미 베스트바이, 아마존 등 온라인 채널 중심의 매출이 증가한 영향이다. 올 4분기에는 주요 프로모션으로 인한 연말 특수 효과가 예상된다. 회사는 올해 해외 매출이 400억원을 넘어설 것으로 보고 있다.

팅크웨어 팅크웨어 084730 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 850 등락률 +4.26% 거래량 315,648 전일가 19,950 2021.12.23 12:04 장중(20분지연) 관련기사 팅크웨어, 237억 규모 BMW 블랙박스 계약 체결팅크웨어, 3분기 영업익 23억원…전년比 38.3% ↓“삼성전자”가 공식 인증한 반도체 “국산화” 대장주! 주가 훨훨 close 관계자는 "이번 공급은 팅크웨어 팅크웨어 084730 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 850 등락률 +4.26% 거래량 315,648 전일가 19,950 2021.12.23 12:04 장중(20분지연) 관련기사 팅크웨어, 237억 규모 BMW 블랙박스 계약 체결팅크웨어, 3분기 영업익 23억원…전년比 38.3% ↓“삼성전자”가 공식 인증한 반도체 “국산화” 대장주! 주가 훨훨 close 의 기술력이 세계적으로 입증 받았다는 점에 의미가 있다"면서 "BMW 차량을 구매하는 고객들이 팅크웨어 팅크웨어 084730 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 850 등락률 +4.26% 거래량 315,648 전일가 19,950 2021.12.23 12:04 장중(20분지연) 관련기사 팅크웨어, 237억 규모 BMW 블랙박스 계약 체결팅크웨어, 3분기 영업익 23억원…전년比 38.3% ↓“삼성전자”가 공식 인증한 반도체 “국산화” 대장주! 주가 훨훨 close 블랙박스를 믿고 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr