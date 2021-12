장비 공유제 도입 등 공항 지상조업 안전 강화 방안 마련

국토교통부는 공항 지상조업 서비스와 안전성 강화를 위해 '지상조업 안전관리 강화 방안'을 수립했다고 23일 밝혔다.

지상조업 분야는 여객·화물과 항공을 연결하고 안전성과 정시성을 확보하는 등 항공기 운항 전반에 있어 필수 역할을 담당하고 있다. 하지만 조업사 간 경쟁 과다, 장비 노후화 가속 등으로 서비스 품질은 저하되고 안전사고도 계속해서 발생하는 상황이다.

실제로 항공기 견인 차량, 수하물 적재 차량 등 조업 특수차량 총 3108대 중 사용 기한이 20년 이상 지난 차량은 745대(24%)에 이른다. 지난해 발생한 안전사고 14건은 모두 부주의 및 관리 소홀이 원인인 것으로 나타났다.

이에 국토부는 노조 및 지상조업사 등과의 간담회를 통해 수렴한 의견을 바탕으로 '서비스 품질 관리제', '장비 공유제' 등을 담은 안전관리 강화방안을 마련하게 됐다고 설명했다.

서비스 품질 관리제는 지상조업사 영업 허가 과정에서 사업 능력뿐 아니라 전반적인 안전관리, 노사관계, 근로환경 등을 추가로 심사하는 제도다.

기존에는 지상조업사 영업 허가 심사 때 영업 계획, 조업 능력 등만 확인했지만 내년부터 안전관리 체계, 하도급 관리, 노사 단체협약 여부, 근로 환경 개선 노력 등이 심사항목에 포함된다.

영업 허가 후에는 공항 운영자와 조업사가 안전 수칙, 기반시설 제공 등의 내용을 담은 서비스 협약을 체결하고 협약 준수 여부에 대해 매년 평가를 진행한다. 우수 평가 업체에는 인센티브도 제공할 계획이다.

또 공항운영자가 고가의 친환경 지상장비 등을 구매해 지상조업사들이 임대방식으로 같이 활용하는 장비 공유제가 도입된다

조업사마다 유사한 장비를 현장에 배치하면서 벌어지는 작업장의 혼잡도를 해소하고, 장비구입 비용 절감 및 친환경 장비 도입에 따른 탄소 배출 감소 효과도 기대된다.

국토부는 공항 운영자, 조업사, 노조 등과 협의를 거쳐 내년 장비 공유제 시범 사업을 추진할 계획이다.

아울러 작업장 혼잡도를 개선하기 위해 유휴 장비를 보관할 수 있는 전용 정치장을 추가로 확보한다. 또 작업 차량 위치, 운행기록 등을 주기적으로 파악해 차량 운행을 지원하는 '차량 추적시스템'도 개발·도입하고, 편의시설과 작업장 노면 요철 보수 등 근로환경 개선에도 나선다.

주종완 국토부 공항정책관은 "기존 근로자 고용에 영향 없는 방향으로 세부 추진계획 마련 과정에서 다양한 관계기관 의견을 지속적으로 수렴해 나갈 것"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr