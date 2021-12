경주 수렴항, 어촌 뉴딜 300 사업으로 확 변했다

3년간 총사업비 111억6400만원 투입



해수부 어촌뉴딜에 도내 총 24곳 선정

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 경주시 수렴항이 해양수산부 어촌뉴딜 300 사업을 거쳐 도내 첫 번째 미항(美港)으로 탈바꿈했다.

경상북도는 23일 오후 도내 어촌뉴딜사업 지구 중 가장 먼저 완공한 경주 수렴항 어촌뉴딜 300 사업 준공식을 연다고 밝혔다.

행사에는 이철우 경북도지사, 문성혁 해양수산부 장관, 주낙영 경주시장, 도·시 의원, 지역민 등 100여명이 참석한다.

수렴항은 2019년 해양수산부 어촌뉴딜 300 사업 대상에 선정돼 기반시설 확충과 환경 개선을 위해 올해까지 3년간 총사업비 111억6400만원이 투입됐다.

어촌뉴딜 300 사업은 어촌·어항 기반시설을 현대화하고 핵심 자원을 활용한 특성화된 어촌·어항 친수공간을 조성해 삶의 질을 높이고자 시행됐다.

경북도에는 2019년 수렴항을 비롯해 포항 신창2리항 등 5곳이 선정됐으며 2020년에는 영덕 백석항, 울진 울진항 등 11곳, 올해는 울릉 학포항, 포항 방석리항 등 5곳이 사업을 이어간다.

최근 영덕 대진항, 울릉 통구미항, 경주 가곡항이 내년 사업지로 이름을 올리며 도내 항구가 속속 달라질 전망이다.

수렴항에는 파도가 방조제를 넘는 현상을 막는 월파 방지 시설물을 설치해 태풍이나 해일 등 자연재해와 사고로부터 안전한 여건을 조성했다.

관성 해변과 수렴항을 단절하고 있던 수렴천에 보행교를 신설해 관광객 동선을 개선했고 관성 해변에 솔밭쉼터와 황새 마당 등을 만들었다.

제트스키·모터보트 등 소형선을 위한 레일 등이 수반된 경사면인 슬립웨이(slip­way)를 정비하고 주차장을 확충하는 등 해양 레포츠 체험장도 마련했다.

지역공동체를 활성화하고 소득사업 개발 컨설팅, 어촌체험상품 개발 등도 지원했다.

이철우 지사는 “이번 사업이 주민에게는 재해 없는 일상을, 관광객에게는 다시 오고 싶은 계기와 추진력을 제공했다”라며 “포스트 어촌뉴딜사업을 폭넓게 추진하도록 적극적으로 건의하고 우리 지역이 사업 대상이 되도록 노력하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr