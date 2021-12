[특징주]심텍, 최대 실적 전망에 9%대 강세…장중 신고가 돌파

[아시아경제 이선애 기자] 심텍 심텍 222800 | 코스닥 증권정보 현재가 46,500 전일대비 4,600 등락률 +10.98% 거래량 1,796,240 전일가 41,900 2021.12.23 10:24 장중(20분지연) 관련기사 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고"쎄미시스코" 149 % 누적 수익 중! 후속 종목 4개 공개! 2시간 후 마감! close 주가가 강세다.

김지산 연구원은 “패키지 기판의 호황을 배경으로 올해 영업이익 1590억원에 이어 내년 영업이익 2202억원으로 역대 최고 실적을 경신할 전망”이라고 분석했다.

그는 “고부가 MSAP(미세회로제조공법) 기판 매출 증대와 함께 블렌디드 ASP(혼합 평균판매가격)가 지속 상승하고 높은 가동률에 따른 고정비 부담 감소로 인해 수익성 개선폭이 클것”이라고 말했다

