더본코리아, ‘새마을식당 돼지 불고기’ CJ온스타일에 단독 개시

[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아는 가정간편식(HMR) 신제품 ‘새마을식당 돼지불고기 2종(고추장 돼지불고기, 간장 양념 돼지불고기)’을 CJ온스타일을 통해 단독 개시한다고 23일 밝혔다.

새마을식당 돼지불고기는 전국 한돈 농가와 상생하고 품질 좋은 국내산 돈육을 알리기 위해 CJ온스타일과 협업해 개발됐다.

새마을식당의 대표메뉴인 '열탄불고기'를 모티브로 간편식 레시피로 변형해 출시된 이 제품은 얇게 슬라이스한 1등급 이상의 한돈 뒷다리살을 사용해 부드럽고 쫄깃한 식감은 물론 돈육 본연의 맛을 충분히 즐길 수 있다. 특히 레몬, 양파, 대파로 고기의 잡내를 잡고 풍미를 살린 백종원 대표의 노하우가 담긴 특제소스로 감칠맛을 더했다.

번거로운 조리과정 없이 해동 후 달군 프라이팬이나 불판을 이용해 타지 않도록 볶듯이 굽기만 하면 완성된다. 메인 요리 불고기 외에도 불고기덮밥, 불고기김밥 등 다양한 요리에 활용이 가능하며, 1~2인이 넉넉하게 먹을 수 있는 300g씩 개별 진공포장해 재료 본연의 맛과 신선도를 오래 유지할 수 있다.

오는 27일 오후 9시 50분 CJ온스타일 방송을 통해 고추장 돼지 불고기(300g) 6팩, 간장 돼지 불고기(300g) 6팩 구성으로 만나볼 수 있으며, 가격은 6만9900원이다. 모든 구매 고객에게 ‘백종원의 만능 양념장’ 1병을 무료로 증정한다.

