美 4살 아들 덮친 핏불...아이 구하려던 엄마, 양팔 절단돼 사망

미국서 핏불테리어 개물림 사고 잇따라...지난해 1~9월 사망자만 31명

[아시아경제 김서현 기자] 미국에서 반려견의 공격에 네 살 아이를 구하려던 30대 엄마가 양 팔을 잃고 사망하는 사고가 발생했다.

지난 20일(현지시간) NBC에 따르면, 8일 미국 위스콘신주 밀워키에 거주하던 헤더 핑겔(35)은 핏불테리어의 공격으로 양쪽 팔이 절단되는 중상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 그러나 상태가 호전되지 않아 8일 뒤인 16일 결국 숨졌다.

당시 핑겔은 핏불테리어가 4살 아들을 공격하자, 이를 막던 중 사고를 당한 것으로 전해졌다. 그의 남자친구 셰인 베르나르데는 "아들이 계단에서 떨어졌다'는 핑겔의 전화를 받고 집으로 갔더니 사고가 벌어지고 있었다"며 당시 상황을 전했다.

그는 "개가 먼저 아이를 공격했고, 핑겔이 아들을 떼어 놓았다"며 "그러자 반려견이 다시 달려들어 핑겔을 물었다"고 말했다. 이후 베르나르데가 집에 있는 총으로 핏불테리어를 쏘면서 상황은 일단락됐다.

현지 경찰은 핑겔 모자를 공격한 핏불테리어가 이전 주인으로부터 학대를 받아 사람에 대한 적대감을 가진 것 같다고 전했다. 또 핑겔이 기르는 동안에도 종종 공격적인 모습을 보인 것으로 알려졌다.

핑겔의 여동생 섀넌은 "핑겔은 누구보다 동물을 사랑하는 사람이었다"며 "그 개의 공격성을 제어하고 잘 훈련시킬 수 있다고 생각한 것 같다"고 말했다. 이어 떠난 언니에 대해 "아들을 구하기 위해 자신을 희생한 영웅이다. 우리는 그녀가 어머니로서 얼마나 훌륭했는지 기리게 될 것"이라며 "언니에 대한 모든 것이 그립다"고 호소했다.

핑겔의 아들은 다리에 70바늘을 꿰매야 하는 부상을 입고 입원 치료를 받아 최근 건강을 회복해 퇴원했다.

한편 맹견으로 꼽히는 핏불테리어가 사람을 공격해 피해를 입히는 사고은 미국에서 꾸준히 발생해온 것으로 전해졌다. 지난 8월에는 텍사스주 해리스카운티에서 한 60대 노인이 산책 중 핏불테리어 두마리에게 공격당하며 한 쪽 귀를 잃는 사고가 발생했다.

국제 핏불 희생자 단체는 지난해 1~9월 핏불테리어에 물려 사망한 사람이 미국에서만 31명이라고 보고한 바 있다.

