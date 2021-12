창원시 '청년창업수당' 참여자 호평 … 내년 확대 시행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 올해 청년창업수당에 대한 만족도를 조사한 결과 94%가 '창업 활동에 도움이 되는 정책'이라고 조사됐다.

이 사업은 관내 거주 중인 만 19세 이상 만 39세 이하 청년 창업자에게 1인당 월 30만원 씩 9개월간 지원하는 사업이다.

22일 시에 따르면 청년창업 지원사업 참여자 150명을 대상으로 진행한 만족도 조사에서 참여자 69%가 '매우 도움이 된다', 25%가 '도움이 된다'를 선택해, 총 94%가 긍정적인 반응을 보였다.

이는 청년이 창업 준비부터 성공까지의 생계유지에 큰 도움이 됐기 때문으로 분석된다. 실제로 수당 사용처 질문에 응답자 38.2%가 '식비'를 선택해 가장 큰 비중을 차지했다.

창업 생존율은 코로나19 팬데믹이라는 암초에도 불구하고 지원자 150명 중 폐업은 14명으로, 생존율이 90%를 넘어, 일반적으로 초기 창업자(창업 사업경력 3년 미만)의 생존율이 40%∼60%인 것에 비해 선전한 것으로 나타났다.

2022년 청년창업수당 선정 인원은 올해보다 50명 늘어난 200명이다. 신청 자격은 올해와 같다.

허성무 시장은 "청년창업수당 지원사업은 청년들이 창업하기 좋은 도시를 만드는 일의 기본"이라며 "청년의 새로운 도전을 응원하면서 창업지원 정책을 적극적으로 펼치겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr