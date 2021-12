▶윤종주(전 대한법무사협회부회장)씨 별세, 윤상원(법무사)·성혜·진원(크래프톤 커넥트 본부장)씨 부친상, 신윤진(법무사)·이춘덕(인하대 국제학부행정실장)씨 시부상=21일 오후 8시, 이대서울병원(마곡) 특6호실, 발인 24일 오전5시.

