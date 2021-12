[아시아경제 문혜원 기자] 커피빈코리아가 콩다방 홀짝게임을 22일 시작했다고 밝혔다.

콩다방 홀짝게임은 응모자 수의 끝자리 수가 홀수일 지, 짝수일 지를 맞춰보는 게임이다. 커피빈 제조음료 주문횟수 총 3잔을 채웠을 때 응모자격이 주어지며, 매장 내 비치된 응모함에 참여쿠폰을 투입해 응모할 수 있다. 제조음료 주문횟수 3잔을 채울 때 마다 반복해서 중복 응모도 가능하다.

콩다방 홀짝게임은 이달 31일까지 응모 참여 가능하며, 음료 테이크아웃 주문고객도 참여할 수 있다.

1등 당첨자의 당첨금은 제세공과금 포함 1000만원, 2등은 500만원 2명이다. 3등 당첨고객 인원은 모두 6250명으로, 1인당 아메리카노를 1잔씩 증정한다.

