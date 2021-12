SK텔레콤, 서울대병원과 AI 영상분석으로 발달장애 조기 진단

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤과 서울대학교병원 발달장애인거점병원은 22일 '인공지능(AI) 기반 발달장애인의 조기 진단 및 도전적 행동 치료 사업'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 SK텔레콤과 서울대병원은 IT 기술을 기반으로 발달장애 진단 및 치료 과정을 개선하고, 향후 조기 진단 및 치료를 위한 AI 학습용 데이터 확보와 디지털 치료제 구축 사업 등에 협력하기로 했다.

양측은 우선 내년 상반기 중 발달장애 진단·치료를 위해 보호자용 앱 등 관련 솔루션을 구축, 이를 전국 10개 발달장애인 거점병원·행동발달증진센터에 적용하는 방안을 추진할 예정이다.

이후 양측은 발달장애인의 도전적 행동 영상 데이터를 확보, AI 학습을 통해 도전적 행동 인지 및 예방 모델(알고리즘)을 고도화해 나갈 계획이다.

SK텔레콤은 자체 개발한 'AI 기반 영상분석 모델'을 통해 발달장애인이 넘어지거나 일상생활에서 어려움을 겪게 되는 도전적 행동 유형을 세밀하게 구분하고 데이터화함으로써 의료진이 발달장애 여부를 초기 진단할 수 있게 돕는다.

김붕년 서울대병원 발달장애인거점병원 중앙지원단장은 "발달장애 초기진단이 지연돼 조기 개입 및 조기 치료를 받지 못하는 현상이 발생하고 있다"며 "AI를 통한 문제행동 예측 지표를 개발한다면 문제행동의 조기개입과 예방에 혁신적인 접근법을 제공할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

박용주 SK텔레콤 ESG 담당은 "AI 영상분석 기술은 의료진에게 충분한 데이터를 제공하고, 보호자들의 돌봄 부담을 경감시켜줄 것으로 기대된다"며 "SK텔레콤은 꾸준한 AI 연구를 통해 조기 진단 및 치료에 기여하고 보편적 사회안전망 강화 등 기업의 사회적 책임을 다할 계획이다"고 말했다.

