조선호텔앤리조트×MOTT 32, '모트 32 서울' 오픈…사전예약 시작

[아시아경제 김유리 기자] 홍콩을 대표하는 중식당 '모트 32(MOTT 32)'가 한국에 첫 상륙한다.

조선호텔앤리조트는 모트 32와 파트너십을 체결하고 신세계백화점 강남점 센트럴시티 내 '모트 32 서울(MOTT 32 SEOUL)'을 오는 29일 오픈한다고 22일 밝혔다. 세계 5번째로 한국에 선보이는 '모트 32 서울'의 사전 예약은 이날부터 진행된다.

모트 32는 1891년 뉴욕 모트 스트리트 32번가에 있는 중국 잡화점을 시작으로 현재 홍콩, 싱가포르, 미국 라스베이거스, 캐나다 밴쿠버 등에 분점을 가지고 있는 세계 최고 수준의 현대식 중식당이다. 중국 광동식 전통요리에 서양식 미감을 더한 세련된 요리를 선보인다.

국내 최초로 선보이는 '모트 32 서울'은 인테리어, 음식, 음료 등에서 모트32의 정체성을 구현했다. 모든 메뉴는 '모트 32'의 총괄 셰프 맨싱 리(Man Sing Lee)가 맡았다. 모트 32 서울의 대표 메뉴는 베이징덕, 이베리코 돼지 바비큐, 다양한 딤섬 메뉴, 해산물을 곁들인 메인 메뉴 등이다.

조선호텔앤리조트 관계자는 "홍콩과 서울을 오가며 조선호텔앤리조트 셰프들과 트레이닝을 수 차례 진행했고, 이를 통해 받은 영감을 바탕으로 한국 시장에 맞는 메뉴를 추가 구성해 모트 32 서울 만의 매력을 더했다"며 "모트 32 서울에서만 맛볼 수 있는 세트 메뉴인 '시그니처 서울', '시그니처 홍콩'은 다양한 미식 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr