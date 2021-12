김 총리 "'하루 1.5만명 확진'도 대비…중등증 2.5만개로"(상보)

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 22일 "하루 1만명의 코로나 확진자가 계속 나오더라도 치료가 가능한 수준으로 병상을 확충한다"며 "현재 1만5000여개인 중등증 이상 병상을 내년 1월 중순까지 1만여개 더 확보해 총 2만5000개로 늘리겠다"고 말했다. 특히 "하루 1만5000명 규모의 확진자도 감당해 낼 수 있는 정도의 대책을 미리 준비하겠다"고 강조했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "정부는 의료대응 체계를 신속히 재정비하고 고령층 3차 접종과 청소년 접종률 제고에 매진해서 방역의 둑을 높이는데 총력을 기울이겠다"며 이같이 말했다.

아울러 "국립중앙의료원, 서울의료원, 보훈병원 등 일부 공공병원을 비워 코로나 전담병원으로 전환한다"며 "중환자 치료역량 강화를 위해 서울대병원 등 국립대 병원에서 300개 이상의 중증 병상을 추가로 확충하겠다"고 말했다. 또 "거점전담병원 추가 지정을 통해 3000개의 병상을 더 확보할 예정"이라고 덧붙였다.

의료계에서 지속적으로 요구해 온 인력 확충도 지원할 방침이다. 김 총리는 "군의관과 공보의를 코로나 진료 병원에 우선 배치하고, 중환자 전담교육을 마친 간호사들을 즉각 현장에 투입하는 한편 의료인력에 대한 인건비 지원도 한층 강화한다"고 말했다.

이어 "생활치료센터는 총 2만여개까지 병상을 추가 확충하고, 입원 전부터 퇴원까지 각 단계별로 병상 운영을 효율화해 실제 가동률을 최대한 끌어올리겠다"면서 "일선 의료기관과 의료인의 적극적인 협력을 간곡히 요청드리며, 정부는 코로나 치료병원에 대한 재정적 지원을 아끼지 않겠다는 약속을 분명히 드린다"고 강조했다.

단계적 일상회복을 중단하고 다시 강력한 사회적 거리두기를 시행한 지 5일차를 맞은 가운데 김 총리는 "아직은 확산세의 진정 여부를 가늠하기 어렵다"며 "한시도 긴장의 끈을 늦출 수 없는 상황"이라며 신중한 입장을 보였다.

