두바이 군주 9000억원 이혼조정…초호화생활비 포함

[아시아경제 부애리 기자] 두바이 군주가 6번째 부인과 자녀들에게 영국 법원 역대 최대 금액인 약 9000억원을 지급해야 한다는 판결이 나왔다.

영국 언론들에 따르면 런던고등법원은 21일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 총리이자 부통령 겸 두바이 지도자인 셰이크 무함마드 빈 라시드 알막툼(72)이 요르단 하야 공주(47)에게 5억5400만파운드(약 8758억원)를 지급해야 한다고 판결했다.

판결에 따르면 무함마드 총리는 3개월 내 경호비용 등으로 2억5150만파운드를 일시지급해야 한다.

14세 딸과 9세 아들의 교육비와 경호비 등을 매년 지급하고, 2억9000만파운드를 은행 예금으로 보증해야 한다.

이번 재판 과정에 중동 왕실의 초호화 생활이 일부 공개되기도 했다.

법원이 책정한 금액에는 런던 시내와 외곽 저택 유지비, 전용기 비용 등을 포함한 가족 휴가비, 말과 동물 관리비 등도 포함됐다.

