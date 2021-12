[아시아경제 정동훈 기자] 교통계 경찰관 2명이 관리·감독 대상인 자동차 운전면허학원의 대표로부터 투자 배당금 명목으로 수년간 수천만원을 받은 혐의가 드러나 검찰에 넘겨졌다.

21일 경찰에 따르면 서울 서대문경찰서는 지난달 초 교통계 소속 현직 경찰관인 경위 하모씨와 노모씨를 뇌물수수 혐의로 불구속 송치했다.

이들에게 투자 수익금 명목으로 금품을 제공한 운전면허학원 대표 전모씨도 뇌물공여 혐의로 함께 검찰에 넘겨졌다.

두 경찰관은 2018년 초 전씨가 운영하는 중장비학원에 각각 7000만원을 투자하고, 지난해 말까지 배당금 명목으로 매달 수백만원씩 약 6000만원을 챙긴 것으로 전해졌다. 경찰관은 모두 대기발령 조처된 것으로 전해졌다.

