'소부장 강소기업' 와이엠티, 인천 송도에 2024년까지 연구소 건립

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역청은 21일 송도국제도시 G타워에서 와이엠티와 연구소 건립을 위한 토지매매 계약을 체결했다.

이는 지난 6월 송도국제도시 산업·연구시설 용지에 유수기업 연구소 유치 공모 결과, 우선협상대상자로 선정된 와이엠티와 협상이 마무리된데 따른 것이다.

와이엠티는 총사업비 486억원을 들여 송도 첨단산업클러스터 내 1만㎡ 부지에 연구소를 내년 착공, 2024년 준공할 예정이다.

이곳에서는 전자부품 화학소재와 구리원단을 이용한 바이오 연구 개발 등을 추진한다.

와이엠티는 휴대폰·태블릿 등에 필수적으로 사용되는 PCB 표면처리 화학소재 개발업체로 코스닥 상장기업이다. 와이엠티의 제품은 최종적으로 애플·삼성의 휴대폰·태블릿 등과 미국 테슬라·중국 BYD의 전기자동차에 적용된다.

이 회사는 일본, 독일 기업들이 독점하고 있는 금도금·동도금 기술 시장에서 꾸준한 연구개발을 통해 국산화에 성공할 만큼 뛰어난 기술력을 갖춘 것으로 알려졌다.

세계 최초로 무전해 공법을 이용한 극동박(Ultra-thin Copper Foil)을 생산하는 기업이기도 하다. 이러한 기술력이 인정돼 지난해 중소벤처기업부 선정 '소재·부품·장비(소부장) 강소기업 100'에 뽑혔다.

와이엠티는 적용분야가 다양한 전자부품 화학소재 특성상 전자재료(극동박), 5G 관련 화학소재, 100% 구리 원단을 이용한 항균마스크·복합창상제 등 첨단소재 및 바이오 분야 사업영역 확장을 위해 송도에 연구소를 건립하게 됐다.

전성욱 와이엠티 대표이사는 "송도 연구소 건립을 계기로 선진국들의 점유율이 여전히 높은 국내 화학소재 시장에서 세계 최고 기술력을 확보하는 데 매진하겠다"고 밝혔다.

