이엔코퍼레이션, 수처리O&M 대양엔바이오 인수

국내 유일 산업용 수처리 플랫폼에 O&M 사업 추가

수처리 밸류체인 강화

[아시아경제 박형수 기자] 이엔코퍼레이션이 수처리 O&M 전문기업인 대양엔바이오 인수를 완료했다고 21일 밝혔다.

대양엔바이오는 30여년간 국내외 200여개소의 하수처리장 운영 및 소각시설 등의 환경시설 운영서비스를 제공했다. 기술혁신형 O&M전문기업으로 지난해 매출액 370억원을 기록했다.

이엔코퍼레이션은 대양엔바이오를 인수함으로써 수처리 EPC(설계,조달,시공) 사업분야부터 액상지정폐기물과 산업폐수 처리, O&M분야까지 사업영역을 확대하며 산업용 수처리 밸류체인을 완성했다. 대양엔바이오를 종속회사에 편입하면서 내년부터 연결재무제표 기준으로 실적이 반영될 예정이다.

회사 관계자는 "대양엔바이오의 공공부문 O&M 노하우와 산업용 수처리 플랫폼이 결합하면 자회사 간 시너지 효과가 클 것"이라며 "전 영역에 걸쳐 차별화된 통합솔루션을 제공할 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "내년에는 국내 유일의 산업용 수처리 플랫폼의 안정화와 더불어 공격적인 영업을 통해 기업가치 증대에 힘쓸 예정"이라고 덧붙였다.

