전남도교육청, 지방공무원 정기인사 단행

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 ‘2022년 1월 1일 자 지방공무원 정기인사’를 21일 단행했다.

이번 인사는 승진 103명(4급 3명, 5급 10명, 6급 42명, 7급 69명, 8급 6명), 전보 383명, 공로연수·정년(명예)퇴직 등 175명, 신규 임용 81명 등 총 769명이 발령됐다.

나주공공도서관 3급 직위에는 김도진 총무과장이 직무대리로 발탁됐다.

부드럽고 차분한 카리스마로 조직을 이끌어 직원들과의 신뢰가 두터운 것으로 알려진 김도진 과장은 지방공무원 복무조례 개정 등을 통해 지방공무원 복지 증진 및 권익 신장에 앞장섰고, 학교시설관리 효율화 사업을 성공적으로 추진해 학교 현장 지원을 강화하고 지방공무원 인력 운영의 효율성을 높이는 데 큰 공헌을 했다는 평가를 받고 있다.

또 행안부 주관 593개 공공기관 대상으로 벌인 올해 정보공개 종합평가 결과 최우수기관으로 선정돼 국민 알권리 보장을 통한 투명한 책임행정 실현에도 이바지했다.

4급 승진자는 한종덕 본청 안전복지과 안전교육팀장이 정책기획과 교육협력관으로 김현철 교육연수원 총무과장을 목포대학교 고교교육협력관으로 파견 발령했고, 이정도 장성공공도서관 총무과장을 중앙교육연수원 고급관리자과정에 발령했다.

본청 과장 보직에는 윤명식 예산과장을 총무과장, 진현주 재정과장을 예산과장, 변윤섭 그린스마트미래학교추진단장을 행정과장, 이선국 교육연수원 총무부장을 재정과장, 김종훈 정책기획과 교육협력관을 그린스마트미래학교추진단장으로 순환 보직했다.

중앙교육연수원 고급관리자과정을 마치고 복귀한 김재기 서기관을 안전복지과장으로 광양평생교육관장에는 정미라 안전복지과장을 임용했다.

장석웅 교육감은 “코로나 팬데믹의 어려운 교육환경 속에서도 격무·기피 부서에서 성실히 업무를 처리하고 학교 현장 지원에 헌신한 공무원을 우대했다”며 "역량 있는 인재를 적극적으로 발탁하고 적재적소에 배치해 미래 전남교육행정의 경쟁력 강화를 위해 매진할 것”이라고 말했다.

