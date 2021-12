E1, 베트남 LPG 냉동탱크터미널 건설

2025년 상업 가동…베트남에 연간 100만t 이상 공급

[아시아경제 황윤주 기자] 액화석유가스(LPG) 전문 기업 E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 48,300 전일대비 200 등락률 +0.42% 거래량 2,360 전일가 48,100 2021.12.21 10:49 장중(20분지연) 관련기사 E1, 12월 LPG 가격 kg당 88원 인상"LPG 넘어 수소·전기차도 충전" E1 미래차 복합충전소 선봬'수소 원팀' 합류한 MZ세대 오너들 close 이 베트남 LPG 냉동탱크터미널 건설 공사를 계기로 베트남 시장 진출을 본격화한다.

E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 48,300 전일대비 200 등락률 +0.42% 거래량 2,360 전일가 48,100 2021.12.21 10:49 장중(20분지연) 관련기사 E1, 12월 LPG 가격 kg당 88원 인상"LPG 넘어 수소·전기차도 충전" E1 미래차 복합충전소 선봬'수소 원팀' 합류한 MZ세대 오너들 close 은 베트남 북부 지역 최대 LPG 수입사인 '비너스 가스'(Venus Gas) 측과 베트남 하이퐁 인근 박티엔펑 산업단지 내 8만t 규모의 LPG 냉동탱크터미널 건설을 위한 합작 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.

E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 48,300 전일대비 200 등락률 +0.42% 거래량 2,360 전일가 48,100 2021.12.21 10:49 장중(20분지연) 관련기사 E1, 12월 LPG 가격 kg당 88원 인상"LPG 넘어 수소·전기차도 충전" E1 미래차 복합충전소 선봬'수소 원팀' 합류한 MZ세대 오너들 close 과 현지 파트너 지분율은 각각 50%로, E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 48,300 전일대비 200 등락률 +0.42% 거래량 2,360 전일가 48,100 2021.12.21 10:49 장중(20분지연) 관련기사 E1, 12월 LPG 가격 kg당 88원 인상"LPG 넘어 수소·전기차도 충전" E1 미래차 복합충전소 선봬'수소 원팀' 합류한 MZ세대 오너들 close 은 안정적인 LPG 공급과 터미널 운영을, 현지 파트너는 LPG 수송을 담당하는 사업 운영 체제를 구축할 계획이다. LPG 냉동탱크터미널은 총 8만t(프로판 5만t, 부탄 3만t) 규모로 건설될 예정이며, 내년 상반기 공사를 시작해 2025년 상업 가동을 목표로 한다.

LPG 임시 저장 공간인 냉동탱크터미널은 LPG 수출을 위한 필수 시설로, E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 48,300 전일대비 200 등락률 +0.42% 거래량 2,360 전일가 48,100 2021.12.21 10:49 장중(20분지연) 관련기사 E1, 12월 LPG 가격 kg당 88원 인상"LPG 넘어 수소·전기차도 충전" E1 미래차 복합충전소 선봬'수소 원팀' 합류한 MZ세대 오너들 close 은 이번 LPG 냉동탱크터미널 구축을 통해 베트남 시장에 연간 100만t 이상의 LPG를 공급할 것으로 기대하고 있다.

E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 48,300 전일대비 200 등락률 +0.42% 거래량 2,360 전일가 48,100 2021.12.21 10:49 장중(20분지연) 관련기사 E1, 12월 LPG 가격 kg당 88원 인상"LPG 넘어 수소·전기차도 충전" E1 미래차 복합충전소 선봬'수소 원팀' 합류한 MZ세대 오너들 close 관계자는 "이번 사업은 E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 48,300 전일대비 200 등락률 +0.42% 거래량 2,360 전일가 48,100 2021.12.21 10:49 장중(20분지연) 관련기사 E1, 12월 LPG 가격 kg당 88원 인상"LPG 넘어 수소·전기차도 충전" E1 미래차 복합충전소 선봬'수소 원팀' 합류한 MZ세대 오너들 close 이 추진하는 첫 해외 LPG 터미널 사업"이라며 "국내에서 쌓은 노하우를 바탕으로 해외 시장에 진출해 LPG를 안정적으로 공급하는 동시에 새 수요처를 지속적으로 발굴해 글로벌 에너지 기업으로 발돋움할 것"이라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr