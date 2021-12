마이데이터 서비스 예약하면 스타벅스 쿠폰 제공…KB證, 이벤트 개시

선착순 7만명 대상

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 마이데이터(본인신용정보관리업) 서비스를 사전예약하면 스타벅스 쿠폰 등을 제공하는 행사를 진행한다.

KB증권은 내년 1월24일 마이데이터 서비스 출시에 앞서 사전예약자를 대상으로 이 같은 '흩어진 자산을 모아줘!' 행사를 실시한다고 21일 밝혔다.

다음달 23일까지 KB증권 홈페이지 및 모바일트레이딩시스템(MTS) '마블'에서 마이데이터 서비스를 사전 예약하고, 출시 후 2월까지 서비스 가입 및 자산연동(타사계좌 1개 이상)을 완료하면 스타벅스 쿠폰을 선착순 7만명에게 제공하는 식이다.

사전예약 신청자에게는 마이데이터 서비스 출시일에 맞춰 알림 문자가 발송된다. 자세한 내용은 KB증권 홈페이지를 참조하거나 고객센터로 문의하면 된다.

마이데이터 서비스는 은행, 카드, 보험, 금융투자(증권)의 금융거래 정보부터 부동산, 자동차, 전자상거래, 통신 등 생활금융 영역까지 자산 정보를 한 번에 확인하고 스스로 관리할 수 있게 도와주는 서비스다. KB증권은 단순 자산 조회 및 소비분석뿐만 아니라, 30년동안 축적된 자산관리 노하우와 전문성을 활용해 맞춤 투자 특화 콘텐츠도 제공한다는 전략이다.

장승호 KB증권 디지털혁신본부장은 "생활에 도움이 되고 재미있는 콘텐츠로 이루어진 KB증권의 마이데이터 서비스를 보다 많은 고객이 이용할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "내년 출시될 KB증권 마이데이터 서비스가 디지털 자산관리 시장을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr