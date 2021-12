정식품, 2022년 정기임원 인사 단행…11명 승진·선임

[아시아경제 임혜선 기자]오리지널 두유 베지밀 및 식물성 건강음료를 생산·판매하는 정식품은 2022년 정기 임원 인사를 단행했다고 21일 밝혔다. 이번 정기 인사를 통해 정식품 및 관계사는 총 11명의 임원을 승진, 선임 발령했다.

정식품은 청주공장 관리부문장인 김재용 상무를 전무로 승진 발령해 청주공장 공장장으로 보직 발령하고, 중앙연구소장인 이윤복 상무보를 상무로, 영업마케팅부문장인 한기상 상무보를 상무로, 기획관리부문장인 조광성 상무보를 상무로 승진 발령했다.

또 송유신 부장, 김종우 부장을 상무보로 승진 발령해 각각 청주공장 관리부문장, 청주공장 기술부문장으로 보직 발령했고 곽선진 부장을 상무보로 승진 발령해 오쎄 관리부문장으로, 김훈태 전무를 ㈜자연과사람들 총괄전무로 선임했다.

정식품 관계사인 오쎄는 신해철 부장을 상무보로 승진 발령해 영업부문장으로 보직 발령했고 강선규 상무를 총괄상무로, 김승배 상무를 정식품 감사로 선임했다.

다음은 인사명단.

<정식품>

◇승진

▶ 전무 김재용 (청주공장 공장장)

▶ 상무 이윤복 (중앙연구소장)

▶ 상무 한기상 (영업마케팅부문장)

▶ 상무 조광성 (기획관리부문장)

▶ 상무보 송유신 (청주공장 관리부문장)

▶ 상무보 김종우 (청주공장 기술부문장)

◇선임

▶감사 김승배

<자연과사람들>

◇선임

▶총괄전무 김훈태

<오쎄>

◇승진

▶상무보 신해철 (영업부문장)

▶상무보 곽선진 (관리부문장)

◇선임

▶총괄상무 강선규

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr