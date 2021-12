11번가, ‘쇼핑 연말 정산’ 이벤트…“보너스 포인트 받으세요”

11번가가 오는 31일까지 총 1억원 상당의 쇼핑 포인트를 나눠주는 ‘월간 피플 Thanks! A11’ 이벤트를 실시한다.

월간 피플 코너는 매달 다른 주제로 각계 각층의 사람들의 이야기를 소개하고 이벤트나 캠페인을 실시하는 11번가만의 특별한 프로모션이다. 이번 월간 피플의 주제는 ‘올 한 해 11번가를 사랑해주신 고객님’으로, 참여 고객 모두가 연말 보너스 같은 쇼핑 혜택을 받을 수 있는 행사를 준비했다.

이번 이벤트는 올해 11번가를 통해 본인이 받은 할인, 적립 등 쇼핑 혜택을 확인하고 SK페이 포인트 적립에 응모하는 방식으로 진행된다. 추첨을 통해 SK페이 포인트를 최소 100점부터 최대 1만점까지 총 1억원 상당의 포인트를 응모 고객 모두에게 제공한다.

