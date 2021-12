“높은 할인율에 온라인 오픈런”…CU, 면세품 완판 행진

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 현대백화점면세점과 손잡고 멤버십 애플리케이션(앱) 포켓CU를 통해 선보인 면세품들이 완판 행진을 이어가고 있다고 21일 밝혔다.

CU는 지난달부터 포켓CU 명품관에서 지방시, 멀버리, 모스키노 등 유명 명품 브랜드의 내수통관 면세품 50여 종을 정가 대비 최대 70% 할인된 가격에 구매할 수 있는 기획전을 마련했다. 해당 상품들은 정상적인 수입통관 절차를 거친 것으로 해외 출국 계획이 없는 국내 거주자들도 조건 없이 구매할 수 있어 큰 인기를 끌고 있다.

지난달 24일 기획전 오픈 시간인 오후 4시 포켓CU 접속자 수는 전주 동시간 대비 293.9% 급증했다. 가장 인기가 높았던 상품은 어그의 다코타 모카신으로, 판매 시작 한 시간 만에 매진을 기록했다. 겨울 인기 스테디셀러인 해당 상품은 정가 대비 50% 할인된 가격에 공개되자 온라인에서도 오픈런이 이어졌다.

CU는 오는 22일부터 2차 판매를 선보인다. 이번에 공개되는 상품들은 마크제이콥스 등 의류, 가방, 지갑 50여 종으로 해당 상품들로, 정상가 대비 절반 이하의 가격으로 구매할 수 있다. 2차 상품 구매 고객에게도 현대백화점면세점 온라인에서 사용할 수 있는 특별 적립금을 최대 14만원 제공하며 회원등급 역시 최고 단계로 업그레이드된다. 또한 오프라인 현대백화점면세점을 방문한 포켓CU 회원이라면 다음달 31일까지 누구나 최대 15%의 할인 혜택을 누릴 수 있다.

BGF리테일 관계자는 “합리적인 가격에 명품을 구매할 수 있는 이번 기획전이 뜨거운 반응을 얻으면서 현대백화점면세점과 협업해 추가로 인기 상품들을 준비했다”며 “앞으로도 포켓CU에서만 구매할 수 있는 전용 상품을 비롯한 차별화된 아이템들을 지속적으로 선보여 고객 혜택을 높일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr