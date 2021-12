세븐일레븐, 호랑이해 맞아 ‘무직타이거 다이어리’ 증정 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 오는 22일부터 호랑이해를 맞아 ‘무직타이거 뚱랑이 다이어리’ 증정 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 이벤트는 다음달 5일까지 세븐일레븐 자체 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 진행된다. 세븐일레븐에서 7000원 이상 구매시 발급되는 모바일앱 스탬프를 5개 모으면 자동으로 응모된다. 선착순 2000명을 대상으로 무직타이거 뚱랑이 다이어리 키트를 증정할 예정이다.

뚱랑이 다이어리 키트에는 편의점 덕후 콘셉트로 새롭게 디자인된 뚱랑이 캐릭터를 담았다. 친환경 인증 종이를 사용한 다이어리를 비롯해 떡메모지, 마스킹테이프, 스티커 등 3만원 상당의 다이어리 꾸미기 아이템도 함께 구성했다.

세븐일레븐 관계자는 “최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들 사이에서 다이어리 꾸미기 열풍이 불고 있다는 점에서 착안해 해당 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 많은 소비자들의 공감을 이끌어낼 수 있는 다양한 이벤트와 상품을 준비할 것“이라고 말했다.

