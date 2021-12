[아시아경제 이민지 기자] 비트컴퓨터 비트컴퓨터 032850 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 450 등락률 +4.27% 거래량 1,738,481 전일가 10,550 2021.12.20 11:34 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 넘을 NEW바이오! 또 한 번의 수익률 역사기록!내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 NHN벅스" 또 갑니다!하락장에도 外인 폭풍매수한 "제2의 비덴트” close 는 1주당 61원의 현금배당을 결정했다고 20일 공시했다. 배당금총액은 10억386만원이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr