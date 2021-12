[클릭 e종목]일진하이솔루스는 성장하는 탱커

[아시아경제 이선애 기자] 한국투자증권이 20일 글로벌 1위 수소탱크 업체 일진하이솔루스 일진하이솔루스 271940 | 코스피 증권정보 현재가 56,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,900 2021.12.20 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 일진하이솔루스, 3분기 매출액 268억원…전년比 21.9% ↓올해 IPO 공모액 20조원 돌파…지난해 대비 3.4배 ↑"친환경 투자 전성시대" 일진하이솔루스 이어 범한퓨얼셀 증시 등판 close 에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만2000원으로 분석을 개시한다고 밝혔다. 목표주가는 2025년 추정 주당순이익(EPS)에 목표 주가수익비율(PER) 50배를 적용해 2022년 시점으로 할인했다(할인율 20%).

김진우 한국투자증권 연구원은 "PER 50배는 전기차 부품업체가 20~30배, 배터리 소재업체가 60~70배의 PER을 받고 있는 점을 고려했다"면서 "수소경제는 이제 시작 단계로 수소차 시장은 2025년 이후에도 2030년까지 연평균 58%의 고성장을 지속할 전망"이라고 말했다.

수소경제 내 수요처의 중요성이 커지고 있다. 초기 수소 공급은 충분하기 때문이다. 수요처 중에서는 운송, 즉 수소 모빌리티가 각광을 받고 있다. 수소 모빌리티가 다양화되면서 수소탱크 수요도 확대될 전망이다. 배터리 무게와 충전시간 문제로 전기차는 승용차, 수소차는 상용차 시장을 중심으로 커질 전망이다.

일진하이솔루스의 핵심 투자 포인트는 커지는 수소차 시장, 수소차 내 수소탱크의 중요성, 그리고 일진하이솔루스의 기술 경쟁력이다. 김 연구원은 "일진하이솔루스는 선발주자의 이점을 살려 커지는 글로벌 수소탱크 시장에서 높은 점유율을 유지할 전망"이라면서 "수소탱크 단품만 납품하던 승용차에 비해 상용차에는 모듈까지 납품하면서 단가를 높이는 점도 시장 트렌드 감안 시 긍정적"이라고 강조했다.

