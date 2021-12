홍콩 선거제 개편후 첫 의회선거…중간 투표율 역대 최저

[아시아경제 황윤주 기자] 중국이 '애국자가 다스리는 홍콩'을 기조로 홍콩 선거제를 전면 개편한 이후 처음 치르는 입법회(의회) 선거가 역대 최저 투표율을 기록할 것으로 보인다.

외신에 따르면 19일 오전 8시30분(현지시간) 시작된 가운데, 오후 3시30분 현재 중간 투표율은 역대 최저인 18.77%를 기록 중이다. 민주진영에서 아무도 후보를 내지 않으면서 이번 선거의 관전 포인트는 당선자가 아니라 투표율이다.

해외로 도피한 민주 운동가들을 중심으로 선거제 개편에 항의해 투표 보이콧과 백지투표 운동이 벌어지고 있고, 야권의 불참 속 경쟁이 실종된 선거에 대한 무관심 속 과연 투표율이 얼마나 나올 것이냐에 관심이 쏠려있다.

일각에서는 민주 진영 정치인 21명이 선거 출마 자격을 박탈당한 채 지난 9월 치러진 마카오 입법회 선거가 사상 최저 투표율을 기록한 것처럼, 이번 홍콩 입법회 선거도 투표율이 낮을 것이라고 관측한다.

1997년 홍콩이 영국에서 중국으로 반환된 이후 역대 입법회 최저 투표율은 2000년의 43.6%였다.

캐리 람(林鄭月娥) 홍콩 행정장관은 이날 오전 일찍 투표를 한 후 "투표율 목표는 설정하지 않았다"면서도 "모두 투표에 참여해달라"고 호소했다.

람 장관이 투표를 하던 인근에서는 야당 사회민주연선 소속 일부 당원이 '강요받은 침묵…양심에 따라 투표하라'는 배너를 들고 시위를 펼쳤다.

