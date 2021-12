한국마사회, 사회적 거리두기 강화에 따른 방역 대책 수립

[아시아경제 황윤주 기자] 한국마사회가 정부의 코로나19 사회적 거리두기 강화 조치 발표에 발맞춰 고객과 경마 관계자 보호를 위한 방역 대책 종합 계획을 수립했다고 19일 밝혔다.

이번 계획은 재난 대응 체계에 따라 '준비-예방-대응-복구'의 4단계로 구성되며 감염 예방을 최우선으로 하고 상황 발생 시 정부 지침에 따른 신속한 대응을 통해 확산 방지를 목표로 한다.

준비와 예방 단계에서는 임직원 방역 수칙 준수를 위해 회식이나 사적 모임 자제를 촉구하고 직원과 동거 가족 증상 발생 및 코로나19 검사 후 결과 확정 전까지 출근을 금지하기로 했다.

대응 및 복구 단계에서는 확진자 발생 시 방역 당국 지시에 따라 접촉자를 신속히 분류하고 접촉자를 선별해 유전자 증폭(PCR) 검사와 재택근무 등의 조처를 한다. 또 경마가 열리는 주말에는 관할 보건소와 비상 연락망을 구축해 신속한 방역 조치가 이뤄지도록 할 예정이다.

