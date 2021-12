현대건설, 도시정비사업 수주액 2년 연속 4조원 돌파

753억원 규모 대치선경3차아파트 가로주택정비사업 수주

올해 말까지 추가 수주로 업계 최초 3년 연속 1위 달성 목표

현대건설이 서울 강남 핵심 입지인 대치선경3차아파트 가로주택정비사업 시공권을 확보하며 올해 도시정비사업 누적 수주고 4조385억원으로 2년 연속 4조 클럽에 가입했다.

19일 업계에 따르면 대치선경3차아파트 가로주택정비사업조합은 18일 시공사 선정을 위한 임시총회를 개최하고 우선협상 대상자인 현대건설의 단독 입찰에 대한 조합원 찬반투표를 진행, 66표 전체 득표(득표율 100%)로 현대건설을 최종 시공사로 선정했다고 밝혔다.

대치선경3차아파트는 지난 2014년 수직증축 리모델링조합을 설립하고 사업을 추진했으나, 인근 상가를 포함한 3568.80㎡ 부지를 통합 개발하는 가로주택정비사업으로 사업성을 높여 지하 7층, 지상 18층, 총 68가구 규모의 고급 주상복합으로 탈바꿈하게 된다.

현대건설은 대치 선경3차아파트에 가로주택사업 최초로 프리미엄 주거 브랜드 '디에이치(THE H)'를 적용한 '디에이치 대치역'을 선보일 예정이다.

현대건설은 지난 2016년 이후 매년 도시정비사업에서 1조 원 이상을 수주해왔다. 특히 지난해에는 역대 최대 규모의 재개발사업인 서울 용산구 한남3구역 재개발사업의 시공사로 선정되면서 4조7383억원의 사상 최대 실적을 기록했다.

올해에는 용인 수지 신정마을9단지 리모델링 사업 단독 수주를 시작으로 ▲마포구 합정동447일원 가로주택, ▲대전 도마·변동1구역 재개발, ▲대구 신암10재정비촉진구역 재건축, ▲용산구 한남시범아파트 소규모재건축, ▲의정부 금오생활권1구역 재개발, ▲전주 하가구역 재개발, ▲부산 범천4구역 재개발, ▲성동구 금호동 벽산아파트 리모델링, ▲창원 회원2구역 재개발, ▲성북구 장위11-1구역 가로주택, ▲송파구 마천4재정비촉진구역 재개발, ▲아산 용화주공1단지 재건축, ▲대구 동구43구역 재개발, ▲서초 반포MV아파트 리모델링, ▲서초 잠원동아아파트 리모델링, ▲대치 선경3차아파트 가로주택 등 17곳에서 총 4조385억원 규모의 시공권을 따냈다.

19일 시공사 선정 예정인 산본 개나리13단지 리모델링사업(현대건설 분 2198억원)에도 포스코건설과 컨소시엄으로 단독 입찰해 수주를 앞두고 있다. 특히 안산 고잔연립3구역 재건축사업(2616억원 규모), 수원 신명동보아파트 리모델링사업(3053억원 규모), 서울 동작구 흑석9구역 재개발(4490억원 규모), 잠원 갤럭시1차아파트 리모델링사업(1850억원 규모) 등 수주시 수주액 5조원 돌파도 가능하다.

또 올해 도시정비업계의 실적 호조에 크게 기여한 리모델링 사업에서는 5개 사업지에서 1조4355억원의 수주고를 기록하며 업계 1위를 달리고 있다. 여기에 우선협상대상자로서 단독으로 입찰에 참여한 수원 신명동보아파트와 잠원 갤럭시1차아파트까지 수주할 경우 올해 리모델링사업 수주고는 1조9260억원에 이를 것으로 추산된다.

현대건설 관계자는 "아직 연내에 시공사 선정이 마무리되는 사업지들이 1조원 이상 남아있는 만큼 마지막까지 최선을 다해 사상 최대 실적 경신과 5조 클럽 가입, 업계 최초 3년 연속 1위까지 세 마리 토끼를 모두 잡을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr