英 부동산업체 "3분기 韓 집값 24% 급등…주요 56개국 중 1위"

[아시아경제 이현우 기자] 영국의 부동산 정보업체가 3분기 한국의 집값 상승률이 세계 주요 56개국 가운데 가장 높았다는 조사 결과를 발표했다.

18일(현지시간) 영국 부동산 정보업체 나이트프랭크가 공개한 '글로벌 주택 가격 지수(Global House Price Index)'에 따르면 한국의 3분기 주택가격은 1년 전보다 23.9% 오른 것으로 집계됐다. 이는 물가 상승률을 감안한 실질 기준으로, 조사 대상 주요 56개국 가운데 가장 높은 수치다.

한국에 이어 스웨덴(+17.8%), 뉴질랜드(+17.0%), 터키(+15.9%), 호주(+15.9%) 등의 순으로 집값이 상승한 것으로 나타났다. 단, 명목 기준 집값 상승률은 한국이 26.4%로, 터키(+35.5%) 다음 2위를 기록했다. 터키는 3분기 물가상승률이 19.3%에 달할 정도로 인플레이션이 심각해 명목과 실질 상승률 간 차이가 큰 것으로 나타났다.

한국의 명목기준 집값 상승률은 올들어 1분기 5.8%(56개국 중 29위), 2분기 6.8%(55개국 중 31위)에 이어 3분기에 두자릿수대로 크게 뛰어올랐다. 56개국의 명목 기준 전체 평균 상승률은 9.6%로, 2분기(9.2%)에 이어 높은 수준을 유지했다. 특히 말레이시아(-0.7%)와 모로코(-2.3%)를 제외한 54개국이 모두 집값이 올랐다.

나이트 프랭크는 다만 일부 국가에선 집값 상승세가 정점을 지났을 수도 있다고 지적했다. 전체 56개국 중 18개국의 3분기 명목기준 집값 상승률은 2분기보다 낮아졌다. 이중 뉴질랜드와 영국은 2분기에 코로나19 대확산 이후 가장 높은 상승률을 보였다가 3분기에 주춤했다.

나이트 프랭크는 "금리 상승과 부동산세 변화, 가격부담 우려 등이 일북 국가의 상승률 둔화에 기여하고 있다"며 "그렇지만 코로나19 오미크론 변이 영향이 크게 미치지 않는다면 전 세계적인 주택가격 상승세는 내년에도 이어질 것으로 전망한다"고 밝혔다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr