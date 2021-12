늘어나는 치조골 보험사기, 유혹에 흔들리지 마세요

생명보험·치과의사협회 계도 홍보캠페인 나서

[아시아경제 기하영 기자]#1. 임플란트만 식립한 A씨는 수술보험금을 받을 수 있다는 치위생사 B의 말을 듣고 치조골 이식술을 동반한 임플란트로 진단서를 발급받았다. 치위생사가 진단서를 작성하고, 담당의사의 직인을 임의로 날인 한 것이다. A씨는 치조골이식술에 대한 수술보험금 600만원을 수령했지만, 사기죄 및 위조사문서 행사죄로 적발돼 벌금 500만원을 선고받았다.

#2. C씨는 치조골 이식술을 동반해 총 7개의 임플란트를 식립했다. 보험금을 더 많이 받기 위해 C씨는 4개 일자로 나눠 진단서를 받아 총 800만원의 수술보험금 수령했다. 그 결과 C씨는 사기죄로 적발돼 벌금 300만원을 선고받았다.

최근 임플란트 식립 관련 치조골 이식술 허위청구 등 보험사기가 늘어나고 있다. 환자 또한 보험사기에 연루돼 형사처벌 등 불이익을 받을 수 있어 주의가 필요하다.

18일 생명보험업계에 따르면, 지난해 주요 생명보험 3사의 치조골 수술로 인한 보험금 지급금액은 1324억원으로 전년 대비 5.1% 증가했다. 치조골 수술 관련 보험금은 2017년 1014억원, 2018년 1106억원, 2019년 1259억원으로 증가추세다. 치조골 수술횟수도 2017년 9만건에서 지난해 12만건으로 33.3% 급증했다.

기술발전으로 치조골 수술이 늘어난 영향도 있지만, 최근 일부 치과병원의 임플란트 식립 관련 치조골 이식술 허위청구와 브로커를 통한 환자소개·알선·유인 행위 등의 보험사기가 늘어난 것도 보험금 지급금 증가의 주요 원인으로 꼽힌다.

특히 가입한 보험으로 더 많은 보험금을 받기 위해 ▲임플란트만 식립하고 치조골 이식술로 허위수술 보험금을 청구하는 행위 ▲하루에 받은 치조골 이식술을 여러 날짜로 나누어 청구하는 행위 ▲치주질환으로 임플란트 시술 후 재해골절로 허위 청구하는 행위 ▲브로커의 허위·과잉청구 및 리베이트(페이백, 수수료) 등 부당요구 행위 등의 보험사기 사례가 늘고 있는 것으로 집계됐다.

환자들 역시 임플란트 등 일상생활과 관련된 보험사기의 심각성을 인지하지 못한 채 보험사기에 연루돼 형사처벌 등 불이익을 받을 수 있다. 의료소비자 및 치과 병원 관계자가 위 사례와 같은 행위에 연관 시, 보험사기방지특별법 상 10년 이하 징역 또는 5000만원 이하의 벌금 및 의료법상 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

보험업계는 치조골 관련 보험사기를 줄이기 위해 대한치과의사협회와 계도 홍보 캠페인을 실시하고 있다. 업계 관계자는 "치조골 관련 보험사기는 정상적으로 병의원을 운영하는 대부분의 선량한 치과 의사들에게 상대적 박탈감과 자칫 부도덕한 집단으로 오인되는 폐해를 불러 온다"며 "향후에도 공정한 의료시장 질서와 올바른 의료문화 확립을 위해 협업을 통한 제도개선과 홍보에 지속적으로 힘쓸 예정"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr