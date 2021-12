울산 ‘등억알프스리’ 토지거래 풀린다 … ‘행복케이블카 지구 허가구역’ 올해 말 해제

올 12월 31일 지정기간 만료 따른 해제



장기간 재산권 제한 따른 주민불편 해소

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 울주군 상북면 등억알프스리가 토지거래허가구역에서 풀린다.

울산시는 등억알프스리 전체 지역에 지정된 ‘영남알프스 행복케이블카 설치지구’가 2021년 12월 31일 자로 만료된다고 18일 밝혔다.

울산시가 2013년 10월 울주지역 케이블카 공영개발을 발표하며 부동산 투기 방지와 급격한 땅값 상승을 억제하기 위해 2014년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 8년간 ‘케이블카 설치지구’를 토지거래허가구역으로 지정했다.

지정 이후 작천정별빛야영장과 복합웰컴센터 등 공영개발사업이 완료됐고, 영남알프스 케이블카 설치예정구역이 보전산지와 군립공원 등에 위치해 개발할 수 없는 지역이어서 사실상 투기 우려가 소멸한 상태이다.

이에 따라 울산시는 장기간 토지소유자의 재산권 제한에 따른 주민불편을 수렴해 토지거래허가구역으로 지정하지 않기로 결정했다.

허가구역이 만료된 이후 내년부터는 울주군의 허가 없이 자유롭게 토지거래가 가능하고 기존에 허가받아 취득한 토지의 이용 의무도 없어지게 된다.

또 장기간 허가구역 지정에 따른 토지소유자의 재산권 관련 민원이 해소되고 침체한 등억온천단지 일대의 상권 활성화와 지역발전에 긍정적인 효과가 기대된다.

울주군에서 추진 중인 영남알프스 케이블카 개발사업은 2018년 환경영향평가 협의에서 ‘부동의’ 돼 케이블카 사업이 좌초될 위기에 처했으나 올해부터 공영개발에서 민영개발로 추진방법을 변경했다.

세진중공업을 우선협상대상자로 선정해 현재 협상 중이며, 사업자가 최종 선정되면 오는 2024년 12월 준공을 목표로 사업이 추진될 예정이다.

