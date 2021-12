[아시아경제 류태민 기자] 일진디스플 일진디스플 020760 | 코스피 증권정보 현재가 2,895 전일대비 15 등락률 +0.52% 거래량 66,690 전일가 2,880 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 일진디스플레이, 애플·삼성에 메타버스 핵심 미니 LED 부품 공급 부각 강세[e공시 눈에 띄네]코스피-12일[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일 close 는 운영자금과 시설자금, 채무상환자금 확보를 위해 300억원 규모의 유상증자를 결정했다고 17일 공시했다.

시설자금 35억원, 운영자금 172억원, 채무상환자금 93억원을 조달한다. 2022년 1월 20일을 신주 배정기준일로 1주당 0.3963431145주씩 배정된다.

구주주 청약예정일은 2022년 3월 2~3일, 신주 상장예정일은 2022년 3월 23일이다.

