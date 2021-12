[클릭 e종목]"LG디스플레이, 애플카 등 애플 차세대 수혜주"

[아시아경제 지연진 기자]KB증권은 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 150 등락률 -0.66% 거래량 527,193 전일가 22,800 2021.12.17 09:55 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “LG디스플레이, 공급처는 확보했다”주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장LGD-연세대, 국내 최초 디스플레이 계약학과 만든다…입학생 '파격 지원' close 가 전체 매출의 42% 차지하는 애플의 차세대 신제품인 메타버스 XR헤드셋과 애플카에 메이저 OLED 공급업체로 도약할 것으로 추정된다며 매수 투자의견과 목표주가 2만5000원을 유지한다고 17일 밝혔다.

김동원 KB증권 연구원은 "향후 애플 신제품의 메이저 부품업체로 LG그룹 부품 계열사(LG디스플레이, LG이노텍 등)가 선정될 가능성이 높은 것으로 추정된다"며 "올해 LG디스플레이와 LG이노텍의 애플향 합산 매출이 23조원을 상회할 것으로 예상되고,아이폰 부품 공급을 통해 시장에서 이미 검증됐다"고 전했다.

애플카는 LG디스플레이가 강점인 대형 OLED 터치스크린을 이용해 인포테인먼트를 구현하는 동시에 아이폰과 아이패드와 기기 연동으로 다양한 iOS 서버를 제공할 것으로 전망된다.

LG디스플레이는 내년부터 과거 의존도 높았던 LCD 사업에서 탈피해 OLED 중심의 사업구조 변화가 빠르게 이뤄질 것으로 예상된다. 대형 OLED와 중소형 OLED 패널 사업이 9년 만에 동시 흑자전환이 전망되고, OLED 사업이 아이폰 중심에서 메타버스 XR, 아이패드, 맥북 등으로 확대가 추정된다.

