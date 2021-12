머스크 "텍사스 공장에 12조원 투자·일자리 12만개 창출할 것"

[아시아경제 권재희 기자] 미국 전기차 업체 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 16일(현지시간) "텍사스주 오스틴 공장 투자 규모가 앞으로 12조 원에 육박하고, 12만 개의 직간접적인 일자리를 만들어낼 것"이라고 밝혔다.

이날 머스크는 트위터를 통해 "텍사스 기가팩토리 투자 규모는 시간이 지나면서 100억 달러(약 11조8400억원) 이상이 되고 최소 2만 개 직접 일자리와 10만 개 간접 일자리를 창출한다"고 썼다.

테슬라가 본사를 캘리포니아주 실리콘밸리에서 텍사스주 오스틴으로 이전한 것을 놓고 한 네티즌이 비판하는 글을 올리자 머스크는 여기에 이러한 댓글을 달았다.

앞서 테슬라는 2100에이커(8.5㎢) 부지에 들어서는 텍사스 기가팩토리 투자와 일자리 창출 규모를 각각 10억 달러(약 1조1800억원)와 1만 개로 제시했었다고 로이터통신은 전했다.

테슬라는 완공을 앞둔 텍사스 기가팩토리에서 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 모델Y와 전기 픽업트럭 사이버트럭 등을 생산할 예정이다.

머스크는 지난 10월 주주총회에서 테슬라 본사를 텍사스로 옮기겠다고 선언했고, 테슬라는 이달 초 텍사스 오스틴에 건설 중인 기가팩토리로 본사 주소지를 변경했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 신고했다.

