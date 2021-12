인천 제물포역 일대 도시재생 뉴딜사업 선정…2026년 완공

동구 매화마을 등 3곳 도시재생예비사업 선정

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 국토교통부의 2021년 3차 도시재생 뉴딜사업 공모에서 제물포역 일원을 포함한 4곳이 선정됐다고 16일 밝혔다.

도시재생뉴딜사업은 동네를 완전히 철거하는 재건축·재개발의 도시 정비사업과 달리 기존 모습을 유지하며 노후 주거지와 쇠퇴한 원도심을 지역 주도로 활성화해 도시 경쟁력을 높이는 사업이다.

인천은 미추홀구 제물포역 일원이 '중심시가지형 도시재생사업'에, 동구의 매화마을· 동구 송림마을·연수구 송도역전시장 등 3곳이 시재생예비사업에 각각 선정됐다.

시는 제물포역 일원에 대해서는 '새로운 100년의 미래를 여는 제물포'라는 주제로 2026년까지 국비 180억원을 포함해 704억원을 들여 도시재생 사업을 추진할 계획이다.

우선 제물포역 북광장에 지하 3층·지상 10층 규모의 '영스퀘어' 건물을 짓고 소프트웨어 진흥단지·공유 주방·옥상 정원 등을 조성할 예정이다.

또 담소거리 조성, 분식거리·목공예거리 활성화 사업과 함께 경관 개선과 정주환경 개선 사업도 추진한다.

시는 이번 사업이 완료되면 인천대가 송도로 떠난 후 생기를 잃은 제물포역 일대에 청년층 등 유동인구가 늘어나 일자리 창출과 공동체 활성화 효과를 내며 예전의 활기를 되찾을 것으로 기대하고 있다.

도시재생예비사업지로 선정된 3곳에는 총 사업비 3억원이 내년에 투입된다.

동구 송림동 매화마을은 마을의 역사·문화자원을 활용한 지역특화재생사업을, 송림마을은 저층주거지 특색 재생 기반을 마련한다.

또 연수구 송도역전시장에 대한 활성화 방안을 마련하고 시장·마을·주민과의 나눔 사업을 추진하게 된다. 도시재생예비사업을 완료한 사업구역은 추후 도시재생뉴딜사업을 신청할 수 있다.

