담양군, 도시재생 지역균형발전분야 ‘대상’ 수상

국토교통부 주최 도시재생 한마당…우수 행정, 중장기적 정책 추진 등 높은 평가

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 16일 국토교통부가 주최하고 (사)도시재생협치포럼이 주관한 제6회 도시재생 한마당 행사에서 도시재생 지역균형발전분야 ‘대상’을 수상했다고 밝혔다.

이번 도시재생 한마당 행사는 6회째를 맞아 경제기반형 선도지역 성공사업 지역인 청주 문화제조창에서 ‘모두 함께 다시, 도시재생’이란 주제로 도시재생 뉴딜사업의 사업성과를 돌아보고 지속 가능한 발전 방향을 모색하기 위해 기획됐다.

이날 행사는 도시재생사업에 참여하는 주민·전문가·공무원들의 교류와 소통을 촉진하고 성과와 경험을 공유하는 도시재생 관련 최고의 행사다.

담양군은 중앙 및 전문가들의 평가에서 높은 역량의 우수한 행정과 중장기적 정책 추진을 통해 4년 연속 관련 공모에 선정되는 등의 성과를 인정받아 대상을 받았다.

최형식 군수는 “이번 수상을 계기로 도시재생 뉴딜사업과 지역자원을 연계한 다양한 프로그램 운영과 지역공동체와의 상생협력을 통해 지속 가능한 도시재생의 모범사례가 될 수 있도록 최선을 다할 것이다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr